"Ньюкасл" предложил 28 миллионов евро за полузащитника Маккарти

"Ньюкасл" проявляет интерес к ирландскому полузащитнику "Эвертона" Джеймсу Маккарти, сообщает Bleacher Report.

По сведениям издания, "сороки" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 28 миллионов евро. "Ириски", в свою очередь, могут согласиться продать игрока из-за его травматичности.

26-летний Маккарти выступает за "Эвертон" с 2013 года, провел за клуб 127 матчей и забил 6 голов.

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