"Ньюкасл" предложил Маурисио Почеттино более 20 миллионов евро в год

Новым главным тренером "Ньюкасла" может стать Маурисио Почеттино, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, будущие владельцы английского клуба готовы платить аргентинскому специалисту зарплату в размере почти 22 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман согласовал сделку по покупке "Ньюкасла". Впрочем, сделку еще должно одобрить руководство английской Премьер-лиги.

Альтернативным вариантом для аравийцев является бывший наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, который сейчас тренирует "Далянь Ифан".

48-летний Почеттино в настоящее время является свободным агентом, но у него все еще действует контракт с "Тоттенхэмом". Ранее он тренировал "Эспаньол" и "Саутгемптон".

Не пропустите: "Челси" не может договориться с "Вест Хэмом" по трансферу хавбека сборной Англии. | http://soccernews.ru