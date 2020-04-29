"Ньюкасл" предложил Маурисио Почеттино более 20 миллионов евро в год
Новым главным тренером "Ньюкасла" может стать Маурисио Почеттино, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, будущие владельцы английского клуба готовы платить аргентинскому специалисту зарплату в размере почти 22 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман согласовал сделку по покупке "Ньюкасла". Впрочем, сделку еще должно одобрить руководство английской Премьер-лиги.
Альтернативным вариантом для аравийцев является бывший наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, который сейчас тренирует "Далянь Ифан".
48-летний Почеттино в настоящее время является свободным агентом, но у него все еще действует контракт с "Тоттенхэмом". Ранее он тренировал "Эспаньол" и "Саутгемптон".
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