"Ньюкасл" предложил огромную сумму за полузащитника "Лиона"

Фото: инстаграм Бруно Гимараэша/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Лиона" Бруно Гимараэшу, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 40 миллионов евро. "Лион" не хочет расставаться с игроком, но может согласиться продать его за такую сумму.

В нынешнем сезоне 24-летний Гимараэш провел за "Лион" 25 матчей во всех турнирах и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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