"Ньюкасл" предложил Витселю больше, чем "Ювентус"

Фото инстаграм Акселя Витселя

"Ньюкасл" и "Ювентус" ведут борьбу за полузащитника дортмундской "Боруссии" Акселя Витселя.

32-летний бельгиец по окончании сезона станет свободным агентом, поэтому на первый план в переговорах выходит вопрос личных условий для футболиста.

По информации Tutto Juve, сейчас Витсель зарабатывает 7 миллионов евро в год, и "Ювентус" не сможет даже повторить его зарплату.

Что касается "Ньюкасла", то они готовы увеличить оклад хавбека до 10 миллионов евро.

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