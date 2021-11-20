"Ньюкасл" предложил Витселю больше, чем "Ювентус"
"Ньюкасл" и "Ювентус" ведут борьбу за полузащитника дортмундской "Боруссии" Акселя Витселя.
32-летний бельгиец по окончании сезона станет свободным агентом, поэтому на первый план в переговорах выходит вопрос личных условий для футболиста.
По информации Tutto Juve, сейчас Витсель зарабатывает 7 миллионов евро в год, и "Ювентус" не сможет даже повторить его зарплату.
Что касается "Ньюкасла", то они готовы увеличить оклад хавбека до 10 миллионов евро.
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