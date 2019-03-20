"Ньюкасл" предложит главному тренеру новый контракт

"Ньюкасл" хочет предложить новый контракт главному тренеру клуба Рафаэлю Бенитесу. Об этом сообщает Daily Mirror.

Нынешний контакт 58-летнего испанца закачивается этим летом. Бенитес руководит "Ньюкаслом" с 2016 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер недоволен трансферной политикой "Ньюкасла" и хочет уйти из клуба в конце сезона.

"Ньюкасл" занимает 13 место в турнирной таблице в чемпионате Англии, имея в активе 35 очков.

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