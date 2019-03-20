"Ньюкасл" предложит главному тренеру новый контракт

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

"Ньюкасл" предложит главному тренеру новый контракт

"Ньюкасл" хочет предложить новый контракт главному тренеру клуба Рафаэлю Бенитесу. Об этом сообщает Daily Mirror.

Нынешний контакт 58-летнего испанца закачивается этим летом. Бенитес руководит "Ньюкаслом" с 2016 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер недоволен трансферной политикой "Ньюкасла" и хочет уйти из клуба в конце сезона.

"Ньюкасл" занимает 13 место в турнирной таблице в чемпионате Англии, имея в активе 35 очков.

А еще: "Барселона" интересуется Лукой Йовичем | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-игрок "Ювентуса" возглавил "Удинезе"

Экс-игрок "Ювентуса" возглавил "Удинезе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов