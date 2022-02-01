"Ньюкасл" приобрел защитника "Брайтона"

Фото сайт "Ньюкасла"

Центральный защитник Дэн Берн перешёл из "Брайтона" в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт клуба.

"Сороки" объявили о подписании с 29-летним футболистом контракта до июня 2024 года.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что Берн является воспитанником "Ньюкасла", он покинул систему клуба в 11-летнем возрасте.

Это пятый трансфер клуба текущей зимой после Кирана Триппьера, Криса Вуда, Бруно Гимараеша и Мэтта Таргетта.

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