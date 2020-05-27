"Ньюкасл" приступил к переговорам по трансферу Коутиньо

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах бразильца заинтересован "Ньюкасл", который уже приступил к переговорам по трансферу футболиста.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова расстаться с игроком в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Коутиньо на правах аренды выступал за "Баварию", однако мюнхенский клуб отказался от его выкупа.

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