"Ньюкасл" приступил к переговорам по трансферу Коутиньо

Теги ньюкасл юнайтедбарселонафилиппе коутиньо

"Ньюкасл" приступил к переговорам по трансферу Коутиньо

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах бразильца заинтересован "Ньюкасл", который уже приступил к переговорам по трансферу футболиста.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова расстаться с игроком в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Коутиньо на правах аренды выступал за "Баварию", однако мюнхенский клуб отказался от его выкупа.

Читайте также: "Бавария" не отпустит Лукаса Эрнандеса в "Ньюкасл". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull

"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов