"Ньюкасл" пробился в четвертый раунд Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ньюкасл" победил "Блэкберн" со счетом 4:2 и вышел в следующий раунд турнира. Также путевки в 1/16 финала завоевали "Шеффилд Уэнсдэй" и "Шрусбери".

"Блэкберн" – "Ньюкасл" - 2:4 (2:2)

Голы: Лонгстафф, 1 - 0:1, Робертс, 22 - 0:2, Армстронг, 33 - 1:2, Ленихан, 45 - 2:2, Хоселу, 105 - 2:3, Перес, 106 - 2:4

"Сток Сити" – "Шрусбери" - 2:3 (2:0)

Голы: Кэмпбелл, 20 - 1:0, Кэмпбелл, 36 - 2:0, Болтон, 71 - 2:1, Окенабирхи, 77 (с пенальти) - 2:2, Лоран, 81 - 2:3

"Лутон" – "Шеффилд Уэнсдэй" - 0:1 (0:0)

Гол: Нухиу, 46 - 0:1

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