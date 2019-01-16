"Ньюкасл" пробился в четвертый раунд Кубка Англии
В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ньюкасл" победил "Блэкберн" со счетом 4:2 и вышел в следующий раунд турнира. Также путевки в 1/16 финала завоевали "Шеффилд Уэнсдэй" и "Шрусбери".
"Блэкберн" – "Ньюкасл" - 2:4 (2:2)
Голы: Лонгстафф, 1 - 0:1, Робертс, 22 - 0:2, Армстронг, 33 - 1:2, Ленихан, 45 - 2:2, Хоселу, 105 - 2:3, Перес, 106 - 2:4
"Сток Сити" – "Шрусбери" - 2:3 (2:0)
Голы: Кэмпбелл, 20 - 1:0, Кэмпбелл, 36 - 2:0, Болтон, 71 - 2:1, Окенабирхи, 77 (с пенальти) - 2:2, Лоран, 81 - 2:3
"Лутон" – "Шеффилд Уэнсдэй" - 0:1 (0:0)
Гол: Нухиу, 46 - 0:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11