"Ньюкасл" продлил аренду вингера "Челси"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте подтвердил, что вингер "Челси" Кенеди продолжит выступать за "сорок".

Клубы согласовали продление аренды 22-летнего бразильца ещё на один год.

Напомним, что Кенеди на правах аренды защищал цвета "Ньюкасла" во второй половине прошлого сезона, сыграл 13 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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