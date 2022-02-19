"Ньюкасл" продлил беспроигрышную серию в АПЛ в матче с "Вест Хэмом"

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"Ньюкасл" продлил беспроигрышную серию в АПЛ в матче с "Вест Хэмом"

Фото твиттер АПЛ

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" дома не сумел одолеть "Ньюкасл" - ничья 1:1.

Команды обменялись голами ещё до перерыва - отличились Крэйг Доусон и Джо Уиллок.

"Вест Хэм" – "Ньюкасл" - 1:1

Голы: 1:0 – 32 Доусон, 1:1 – 45 Уиллок.

"Вест Хэм": Фабиански, Фредерикс (Джонсон, 46), Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Влашич, 73), Боуэн.

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер, Берн, Таргетт, Шелви, Уиллок (Бруно Гимараэс, 88), Фрэйзер (Альмирон, 79), Мерфи, Вуд, Жоэлинтон.

"Сороки" не проигрывают в АПЛ уже шесть матчей подряд и занимают 17-е место в турнирной таблице.

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