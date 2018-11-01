"Ньюкасл" продлил контракт с капитаном команды

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Джамаалом Ласселсом.

Капитан "сорок" заключил с клубом соглашение до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2023 году.

24-летний Ласселс выступает за "Ньюкасл" с 2015 года, сыграл 112 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

На центрбека в этом году претендовали "Челси" и "Эвертон". Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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