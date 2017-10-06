"Ньюкасл" продлил контракт с Ласселсом

Теги ньюкасл юнайтедджамаал ласселс

"Ньюкасл" продлил контракт с Ласселсом

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Джамаалом Ласселсом.

23-летний центрбек заключил с "сороками" соглашение, рассчитанное до лета 2023 года.

Ласселс выступает за "Ньюкасл" с 2014 года, сыграл 75 матчей и забил 7 голов. Сдавался в аренду "Ноттингем Форест". 

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