"Ньюкасл" продлил контракт с Ласселсом

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Джамаалом Ласселсом.

23-летний центрбек заключил с "сороками" соглашение, рассчитанное до лета 2023 года.

Ласселс выступает за "Ньюкасл" с 2014 года, сыграл 75 матчей и забил 7 голов. Сдавался в аренду "Ноттингем Форест".

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