"Ньюкасл" продлит аренду вингера "Челси"

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"Ньюкасл" продлит аренду вингера "Челси"

"Ньюкасл" продлит аренду вингера "Челси" Кенеди, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, клубы уже согласовали детали сделки, по условиям которой 22-летний бразилец отыграет за "сорок" ещё один год.

Напомним, что Кенеди выступал за "Ньюкасл" на правах аренды во второй половине прошлого сезона, сыграл 13 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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