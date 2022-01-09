"Ньюкасл" продолжает попытки подписать защитника "Севильи"

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"Ньюкасл" продолжает попытки подписать защитника "Севильи"Фото: инстаграм Карлоса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Севильи" Диего Карлос заинтересовал один из клубов английской премьер-лиги, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, "Ньюкасл" ведет переговоры о трансфере бразильца. Отмечается, что "сороки" предложили Карлосу контракт на 4 года.

Ранее The Athletic сообщал, что "Севилья" ответила "Ньюкаслу" отказом на предложение о трансфере футболиста.

Соглашение Карлоса с "Севильей" рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги бразилец сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола.

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