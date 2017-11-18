"Ньюкасл" проиграл "Манчестер Юнайтед" в 26-й раз в АПЛ, больше чем любому другому сопернику

В рамках 12-го тура АПЛ "Ньюкасл" потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:4.

Таким образом, "сороки" проиграли "красным дьяволам" в 26-й раз в матчах Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, "Ньюкасл" уступал "МЮ" в чемпионате чаще, чем любому другому сопернику. | http://soccernews.ru