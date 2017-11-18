"Ньюкасл" проиграл "Манчестер Юнайтед" в 26-й раз в АПЛ, больше чем любому другому сопернику

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"Ньюкасл" проиграл "Манчестер Юнайтед" в 26-й раз в АПЛ, больше чем любому другому сопернику

В рамках 12-го тура АПЛ "Ньюкасл" потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:4.

Таким образом, "сороки" проиграли "красным дьяволам" в 26-й раз в матчах Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, "Ньюкасл" уступал "МЮ" в чемпионате чаще, чем любому другому сопернику. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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