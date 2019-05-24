"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Фернандесу

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"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Фернандесу

"Ньюкасл" намерен этим летом купить игрока ЦСКА Марио Фернандеса. Об этом пишет Daily Mirror.

По данным источника, английский клуб готов заплатить за 28-летнего защитника около 30 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что в игроке также заинтересован мадридский "Атлетико"

Контракт бразильца с "армейцами" действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость - 26 миллионов евро.

Фернандес перешел в ЦСКА из "Гремио" в 2012 году. В составе красно-синих футболист трижды становился чемпионом России. В нынешнем сезоне он участвовал в 40 встречах, забив 1 гол и сделав 8 ассистов. 

А еще: Марио Фернандес хочет перейти в "Атлетико" | http://soccernews.ru
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