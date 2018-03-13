"Ньюкасл" рассчитывает выкупить вингера "Челси"

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"Ньюкасл" рассчитывает выкупить вингера "Челси"

"Ньюкасл" рассчитывает выкупить вингера "Челси" Кенеди, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, руководство "сорок" планирует в ближайшее время вступить в переговоры с "синими" по поводу трансфера 22-летнего бразильца.

Напомним, что сейчас Кенеди выступает за "Ньюкасл" на правах аренды, в его активе 6 матчей, 2 гола и 1 результативная передача. 

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