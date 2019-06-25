"Ньюкасл" рассматривает кандидатуры трех именитых тренеров

"Ньюкасл" продолжает поиски нового наставника на смену ушедшему Рафаэлю Бенитесу.

Как сообщает Sky Sports, "сороки" рассматривают кандидатуры Авраама Гранта, Джованни ван Бронкхорста и Клаудио Раньери.

Отметим, что Грант является консультантом в индийском "НортИст Юнайтед", а ван Бронкхорст и Раньери находятся без клубов. Последними местами работы наставников были "Фейеноорд" и "Рома".

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ "Ньюкасл" занял 14-ю позицию.

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