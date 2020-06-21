"Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:0. Победу "сорокам" принесли голы Аллана Сен-Максимена, Мэтта Ритчи и Жоэлинтона. Стоит отметить, что гости с начала второго тайма играли вдесятером из-за удаления Джона Игана.

Благодаря победе "Ньюкасл" поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" остался на седьмой позиции.

"Ньюкасл" – "Шеффилд Юнайтед" - 3:0 (0:0)

Голы: Сен-Максимен, 55 - 1:0, Ритчи, 69 - 2:0, Жоэлинтон, 79 - 3:0

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Фернандес, Роуз, Ласселс, Сен-Максимен (Бенталеб, 79), Шелви, Ритчи, Хэйден, Альмирон, Жоэлинтон (Кэрролл, 79).

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Иган, Робинсон, Болдок, Норвуд, Флек (Фримэн, 73), Берге (Ландстрем, 66), Башем, Макберни, Шарп (Живкович, 74).

Удаление: Иган (50).

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