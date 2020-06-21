"Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ
В матче 30-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:0. Победу "сорокам" принесли голы Аллана Сен-Максимена, Мэтта Ритчи и Жоэлинтона. Стоит отметить, что гости с начала второго тайма играли вдесятером из-за удаления Джона Игана.
Благодаря победе "Ньюкасл" поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" остался на седьмой позиции.
"Ньюкасл" – "Шеффилд Юнайтед" - 3:0 (0:0)
Голы: Сен-Максимен, 55 - 1:0, Ритчи, 69 - 2:0, Жоэлинтон, 79 - 3:0
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Фернандес, Роуз, Ласселс, Сен-Максимен (Бенталеб, 79), Шелви, Ритчи, Хэйден, Альмирон, Жоэлинтон (Кэрролл, 79).
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Иган, Робинсон, Болдок, Норвуд, Флек (Фримэн, 73), Берге (Ландстрем, 66), Башем, Макберни, Шарп (Живкович, 74).
Удаление: Иган (50).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18