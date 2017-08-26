"Ньюкасл" разгромил "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" уступил "Суонси" и другие результаты тура

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"Ньюкасл" разгромил "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" уступил "Суонси" и другие результаты тура

Представляем результаты 3-го тура АПЛ.

"Кристал Пэлас" – "Суонси" 0:2

Голы: Абрахам, 44 - 0:1, Айю, 48 - 0:2

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс (Келли, 41), ван Анхолт (Ли Чун Юн, 46), Уорд, Дэнн, Макартур, Фосу-Менса, Таунсенд, Миливоевич (Кабай, 58), Панчон, Бентеке.

"Суонси": Фабианьски, ван дер Хорн (Раутледж, 70), Моусон, Ольссон, Фернандес, Фер, Кэрролл, Клукас, Нотон, Абрахам (Макберни, 78), Айю.

Предупреждения: Бентеке (10), Уорд (77), Кабай (79).


"Ньюкасл" – "Вест Хэм" 3:0

Голы: Хоселу, 36 - 1:0, Кларк, 72 - 2:0, Митрович, 86 - 3:0

"Ньюкасл": Эллиот, Ласселс, Мбемба, Манкильо, Кларк, Атсу, Хэйден, Мерино, Ритчи, Перес, Хоселу (Митрович, 72).

"Вест Хэм": Харт, Коллинз, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Райс (Лансини, 46), Нобл (Куяте, 71), Фернандеш, Антонио, Айю (Сако, 70), Эрнандес.

Предупреждения: Эрнандес (17), Фернандеш (65).


"Уотфорд" – "Брайтон" 0:0

"Уотфорд": Гомес, Кабаселе, Предль, Бритос, Фемения, Чалоба, Клеверли, Амрабат (Кэткарт, 28; Каррильо, 47), Дукуре, Ришарлисон, Грэй.

"Брайтон": Райан, Даффи, Зуттнер, Сальтор (Росеньор, 46), Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Марч, Кнокерт, Хемед.

Предупреждение: Сальтор (17).

Удаление: Бритос (24).


"Хаддерсфилд" – "Саутгемптон" 0:0

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Инс, Биллинг (Уильямс, 61), ван Ла Парра (Палмер, 56), Муй, Качунга, Мунье.

"Саутгемптон": Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Ромеу, Лемина (Лонг, 64), Тадич (Маккуин, 74), Дэвис, Редмонд, Габбьядини (Уорд-Проуз, 71).

Предупреждение: Ромеу (45). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 2 6
5 Уотфорд 3 5
6 Саутгемптон 3 5
7 Ливерпуль 2 4
8 Эвертон 2 4
9 Суонси Сити 3 4
10 Тоттенхэм 2 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Сток Сити 2 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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