"Ньюкасл" сделал очень крупное предложение Дембеле
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Ньюкасл" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту невероятно выгодное предложение в финансовом плане. Впрочем, француз пока не дал согласия на переход.
Напомним, что Дембеле не может договориться с "Барселоной" о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Таким образом, форвард через полгода может стать свободным агентом.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Стала известна причина, по которой Вейналдум перешел в ПСЖ, а не в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Алжирец Яхья получил важную должность в "Спартаке"
-
"Наполи" уверенно победил "Болонью" в матче чемпионата Италии
-
"Милан" неожиданно проиграл "Специи" в Серии А
-
Левандовски - лучший игрок года по версии ФИФА
-
Роналду, Месси и Левандовски вошли в "команду года" ФИФА
-
ФИФА выбрала лучший гол года
-
ФИФА выбрала лучшего тренера года
-
ФИФА приняла важное решение по желтым карточкам игроков перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022
-
Менди - лучший вратарь года по версии ФИФА
-
Сборная России объявила заявку на Евро-2022 по мини-футболу
-
Камерун упустил победу над Кабо-Верде в матче Кубка Африки
-
"Эвертон" может пригласить главного тренера сборной Бельгии
-
Тухель высказался о своем будущем в "Челси"
-
"Ньюкасл" сделал очень крупное предложение Дембеле
-
Ряд европейских клубов заинтересованы в защитнике "Баварии"
-
"Барселона" может подписать нападающего "Эльче"
-
Аспиликуэта поделился мнением о борьбе за титул чемпиона в АПЛ
-
"Барселона" надолго теряет Умтити
-
Месси не вызовут в сборную Аргентины из-за последствий коронавируса
-
Тухель высказался о роли Лукаку в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18