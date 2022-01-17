"Ньюкасл" сделал очень крупное предложение Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Ньюкасл" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту невероятно выгодное предложение в финансовом плане. Впрочем, француз пока не дал согласия на переход.

Напомним, что Дембеле не может договориться с "Барселоной" о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Таким образом, форвард через полгода может стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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