"Ньюкасл" собирается помешать переходу Азмуна в "Лион"

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"Ньюкасл" и "Лион" ведут активную борьбу за нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна.

"Ткачи" готовы летом подписать иранца бесплатно, а выкупать его в январе за 3,6 миллиона евро они не захотели.

По информации Daily Mail, этим собираются воспользоваться "сороки", которым необходимо срочное усиление атаки, чтобы избежать вылета из АПЛ.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом истекает через полгода. Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.

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