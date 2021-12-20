"Ньюкасл" собирается усилить оборону игроками "Марселя" и "Фулхэма"

Фото инстаграм Бубакара Камара

"Ньюкасл" планирует купить двух защитников во время зимнего трансферного окна, сообщает The Times.

По сведениям издания, "сороки" нацелились на Бубакара Камара ("Марсель") и Тасина Адарабиойо ("Фулхэм").

В клубе очень обеспокоены действиями обороны в текущем сезоне, поэтому считают приоритетом усиление именно этой линии.

"Ньюкасл" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. В октябре команду приобрели саудовские инвесторы.

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