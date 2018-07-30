"Ньюкасл" согласовал трансфер игрока сборной Японии

"Ньюкасл" согласовал трансфер нападающего "Майнца" Йосинори Муто, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "сороки" подпишут японского форварда в качестве замены для Александара Митровича, который продолжит карьеру в "Фулхэме".

Для завершения сделки 26-летнему Муто осталось получить разрешение на работу в Англии.

Не пропустите: "Ньюкасл" может заплатить 18 миллионов евро за экс-форварда "Зенита". | http://soccernews.ru