"Ньюкасл" согласовал трансфер игрока сборной Японии

Теги ньюкасл юнайтедмайнц 05япония

"Ньюкасл" согласовал трансфер игрока сборной Японии

"Ньюкасл" согласовал трансфер нападающего "Майнца" Йосинори Муто, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "сороки" подпишут японского форварда в качестве замены для Александара Митровича, который продолжит карьеру в "Фулхэме".

Для завершения сделки 26-летнему Муто осталось получить разрешение на работу в Англии.

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