"Ньюкасл" - "Сток Сити" - 2:1, "Хаддерсфилд" - "Лестер" - 1:1 (обзоры)

Сегодня в пятом туре АПЛ "Ньюкасл" обыграл "Сток Сити", а "Хаддерсфилд" и "Лестер" свели свой матч вничью. Смотрите видеообзоры этих поединков.

Также читайте отчет об этих играх. | soccernews.ru