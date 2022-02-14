"Ньюкасл" теряет Триппьера

Фото: инстаграм Триппьера\Автор неизвестен

Правый защитник сборной Англии и "Ньюкасла" Киран Триппьер серьезно травмировался в игре 25-го тура АПЛ против "Астон Виллы", где забил победный гол со штрафного. (1:0).

Как сообщает официальный сайт "сорок", Триппьеру сделали рентген сразу после игры, и сканирование показало перелом пятой плюсневой кости левой стопы

31-летнему игроку предстоит перенести операцию, прежде чем он приступит к восстановительному процессу, из-за чего он может пропустить несколько месяцев.

Напомним, что "Ньюкасл" купил Триппьера у "Атлетико" за 15 миллионов евро в январе. Еще 15 миллионов "сороки" заплатят "матрасникам", если останутся в АПЛ.

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