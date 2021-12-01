"Ньюкасл" упустил победу над "Норвичем"

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"Ньюкасл" упустил победу над "Норвичем"

Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на своем поле сыграл вничью с "Норвичем" со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Каллум Уилсон, но на 79-й минуте равновесие восстановил Теему Пукки. Стоит отметить, что хозяева почти весь матч играли вдесятером из-за удаления Кирана Кларка.

"Ньюкасл", набрав семь очков, остался на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с 10 очками поднялся на 18-ю позицию.

"Ньюкасл" – "Норвич" - 1:1 (0:0)
Голы: Уилсон, 61 (с пенальти) - 1:0, Пукки, 79 - 1:1

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Кларк, Шер, Льюис, Фрэйзер (Фернандес, 11), Сен-Максимен (Альмирон, 77), Шелви, Уиллок (Хэйден, 73), Уилсон, Жоэлинтон.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс (Яннулис, 73), Рупп, Маклин, Гилмор, Сарджент (Ида, 67), Пукки, Цолис (Ле-Мелу, 46).

Удаление: Кларк (9).

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