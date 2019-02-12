"Ньюкасл" упустил победу над "Вулверхэмптоном"

Теги вулверхэмптонньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" упустил победу над "Вулверхэмптоном"

В рамках 26-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" вырвал ничью у "Ньюкасла". "Волки" по-прежнему занимают 7-ю позицию, а "сороки" - 16-ю.

"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" 1:1

Гол: Хэйден, 56 - 0:1, Боли, 90 - 1:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота (Элдер Кошта, 69), Дендонкер (Кавалейру, 69), Рубен Невеш, Моутинью, Доэрти (Траоре, 81), Хименес.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Лежен, Йедлин, Шер, Хэйден, Ритчи, Лонгстафф, Атсу (Альмирон, 72), Рондон, Перес.

Предупреждения: Ритчи (44), Диогу Жота (51), Шер (51), Ласселс (68).                   

Читайте также: 10 самых шокирующих результатов в АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов