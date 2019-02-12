"Ньюкасл" упустил победу над "Вулверхэмптоном"

В рамках 26-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" вырвал ничью у "Ньюкасла". "Волки" по-прежнему занимают 7-ю позицию, а "сороки" - 16-ю.

"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" 1:1

Гол: Хэйден, 56 - 0:1, Боли, 90 - 1:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота (Элдер Кошта, 69), Дендонкер (Кавалейру, 69), Рубен Невеш, Моутинью, Доэрти (Траоре, 81), Хименес.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Лежен, Йедлин, Шер, Хэйден, Ритчи, Лонгстафф, Атсу (Альмирон, 72), Рондон, Перес.

Предупреждения: Ритчи (44), Диогу Жота (51), Шер (51), Ласселс (68).

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