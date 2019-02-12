"Ньюкасл" упустил победу над "Вулверхэмптоном"
В рамках 26-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" вырвал ничью у "Ньюкасла". "Волки" по-прежнему занимают 7-ю позицию, а "сороки" - 16-ю.
"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" 1:1
Гол: Хэйден, 56 - 0:1, Боли, 90 - 1:1
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота (Элдер Кошта, 69), Дендонкер (Кавалейру, 69), Рубен Невеш, Моутинью, Доэрти (Траоре, 81), Хименес.
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Лежен, Йедлин, Шер, Хэйден, Ритчи, Лонгстафф, Атсу (Альмирон, 72), Рондон, Перес.
Предупреждения: Ритчи (44), Диогу Жота (51), Шер (51), Ласселс (68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11