"Ньюкасл" усилился английским защитником

Теги ньюкасл юнайтедастон вилламэтт таргетттрансферы

"Ньюкасл" усилился английским защитником

Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ньюкасла" на официальном сайте объявила о переходе левого защитника "Астон Виллы" Мэтта Таргетта.

"Ньюкасл" арендовал футболиста сроком на полгода.

26-летний Таргетт выступал за "Астон Виллу" с 2019 года. Всего он провел за клуб 89 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Фулхэм" и "Саутгемптон".

Не пропустите: "Ньюкасл" купил бразильца из Лиги 1 за 42 миллиона евро. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" расстался с Понсе

"Спартак" расстался с Понсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов