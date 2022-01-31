"Ньюкасл" усилился английским защитником

Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ньюкасла" на официальном сайте объявила о переходе левого защитника "Астон Виллы" Мэтта Таргетта.

"Ньюкасл" арендовал футболиста сроком на полгода.

26-летний Таргетт выступал за "Астон Виллу" с 2019 года. Всего он провел за клуб 89 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Фулхэм" и "Саутгемптон".

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