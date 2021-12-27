"Ньюкасл" уже в январе может подписать хавбека "Реала"

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"Ньюкасл" уже в январе может подписать хавбека "Реала"Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Испанский хавбек мадридского "Реала" Иско заинтересовал "Ньюкасл", сообщает издание AS. Контракт Аларкона с королевским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

По информации источника, "сороки" планируют приобрести полузащитника уже в январской трансферное окно. Отмечается, что "Ньюкасл" хочет усилиться топ-футболистами уже зимой, а Иско возглавляет список желаемых игроков. "Реал" также заинтересован в том, чтобы избавиться от испанца.

Иско зарабатывает в "Мадриде" около 6 миллионов евро без учета бонусов. Такая сумма не станет проблемой для "Ньюкасла".

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