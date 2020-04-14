"Ньюкасл" в ближайшее время может быть продан за крупную сумму

Английская предпринимательница Аманда Стэйвли в ближайшее время может купить "Ньюкасл Юнайтед", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, сумма сделки может составить около 400 миллионов евро.

Планируется, что Стэйвли заплатит нынешнему владельцу клуба Майк Эшли 230 миллионов евро сразу, а оставшаяся сумму будет перечислена в течение пять лет.

После 29 туров "Ньюкасл" занимает 13 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 35 очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

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