"Ньюкасл" в гостях разнёс "Лестер"

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"Ньюкасл" в гостях разнёс "Лестер"Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура АПЛ "Лестер" дома проиграл "Ньюкаслу" со счетом 2:4.  Дублем отметился Каллум Уилсон.

"Лестер" – "Ньюкасл" 2:4 (2:2)

Голы: Уиллок, 22 - 0:1, Дамметт, 34 - 0:2, Уилсон, 64 - 0:3, Уилсон, 73 - 0:4, Олбрайтон, 80 - 1:4, Ихеаначо, 87 - 2:4.

"Лестер" – Шмейхель, Кастань, Сеюнджю, Фофана, Рикарду Перейра (Томас, 69), Тилеманс, Ндиди (Перес, 63), Мэддисон (Менди, 77), Олбрайтон, Ихеаначо, Варди.

"Ньюкасл" – Дубравка, Крафт, Фернандес, Дамметт, Ритчи, Шелви, Мерфи, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 84), Уиллок (Лонгстафф, 77), Альмирон (Хендрик, 88), Уилсон.

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