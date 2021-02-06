"Ньюкасл" в результативном матче одолел "Саутгемптон", "Бернли" и "Брайтон" не выявили победителя

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"Ньюкасл" в результативном матче одолел "Саутгемптон", "Бернли" и "Брайтон" не выявили победителя

Представляем результаты матчей 23-го тура АПЛ.

"Бернли" - "Брайтон" 1:1

Голы: Данк, 36 - 0:1, Гудмундссон, 53 - 1:1

"Бернли": Поуп, Лоутон, Питерс, Тарковски, Ми, Вествуд, Корк, Гудмундссон, Макнил, Барнс, Выдра.

"Брайтон": Санчес, Берн, Уайт, Уэбстер (Лаллана, 75), Велтман, Биссума, Гросс, Мак Аллистер, Данк, Мопе (Троссард, 62), Коннолли (Уэлбек, 62).


"Ньюкасл" - "Саутгемптон" 3:2

Голы: Уиллок, 16 - 1:0, Альмирон, 26 - 2:0, Минамино, 30 - 2:1, Альмирон, 45 - 3:1, Уорд-Проуз, 48 - 3:2

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Крафт, 24), Шер, Льюис, Хэйден, Уиллок, Альмирон, Хендрик, Шелви, Сен-Максимен (Дамметт, 67), Уилсон (Жоэлинтон, 36).

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Вестергор, Стивенс (Нлундулу, 81), Бертран, Редмонд, Уорд-Проуз, Ромеу, Минамино, Адамс, Ингз.

Удаление: Хендрик (50).

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