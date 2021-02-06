"Ньюкасл" в результативном матче одолел "Саутгемптон", "Бернли" и "Брайтон" не выявили победителя
Представляем результаты матчей 23-го тура АПЛ.
"Бернли" - "Брайтон" 1:1
Голы: Данк, 36 - 0:1, Гудмундссон, 53 - 1:1
"Бернли": Поуп, Лоутон, Питерс, Тарковски, Ми, Вествуд, Корк, Гудмундссон, Макнил, Барнс, Выдра.
"Брайтон": Санчес, Берн, Уайт, Уэбстер (Лаллана, 75), Велтман, Биссума, Гросс, Мак Аллистер, Данк, Мопе (Троссард, 62), Коннолли (Уэлбек, 62).
"Ньюкасл" - "Саутгемптон" 3:2
Голы: Уиллок, 16 - 1:0, Альмирон, 26 - 2:0, Минамино, 30 - 2:1, Альмирон, 45 - 3:1, Уорд-Проуз, 48 - 3:2
"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Крафт, 24), Шер, Льюис, Хэйден, Уиллок, Альмирон, Хендрик, Шелви, Сен-Максимен (Дамметт, 67), Уилсон (Жоэлинтон, 36).
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Вестергор, Стивенс (Нлундулу, 81), Бертран, Редмонд, Уорд-Проуз, Ромеу, Минамино, Адамс, Ингз.
Удаление: Хендрик (50).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18