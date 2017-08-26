"Ньюкасл" – "Вест Хэм" - 3:0, "Хаддерсфилд" – "Саутгемптон" - 0:0 (обзоры)

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"Ньюкасл" – "Вест Хэм" - 3:0, "Хаддерсфилд" – "Саутгемптон" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей третьего тура английской Премьер-лиги.

"Ньюкасл" – "Вест Хэм" - 3:0 

"Хаддерсфилд" – "Саутгемптон" - 0:0

Не пропустите: "Ньюкасл" разгромил "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" уступил "Суонси" и другие результаты тура. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 2 6
5 Уотфорд 3 5
6 Саутгемптон 3 5
7 Ливерпуль 2 4
8 Эвертон 2 4
9 Суонси Сити 3 4
10 Тоттенхэм 2 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Сток Сити 2 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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