"Ньюкасл" включился в борьбу за Головина

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"Ньюкасл" включился в борьбу за Головина

"Ньюкасл" включился в борьбу за полузащитника Александра Головина, сообщает британская пресса.

"Сороки" готовы составить конкуренцию "Арсеналу", который также претендует на 21-летнего россиянина. 

"Ньюкасл" намерен предложить за Головина порядка 11,5 миллионов евро. 

В этом сезоне хавбек сборной России сыграл за ЦСКА 35 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи. 

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