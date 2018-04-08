"Ньюкасл" включился в борьбу за Головина

"Ньюкасл" включился в борьбу за полузащитника Александра Головина, сообщает британская пресса.

"Сороки" готовы составить конкуренцию "Арсеналу", который также претендует на 21-летнего россиянина.

"Ньюкасл" намерен предложить за Головина порядка 11,5 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек сборной России сыграл за ЦСКА 35 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи.

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