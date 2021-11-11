"Ньюкасл" включился в борьбу за Инсинье

Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, на капитана неаполитанцев нацелился "Ньюкасл".

"Сороки" готовы подписать 30-летнего футболиста по окончании этого сезона, когда он станет свободным агентом.

Ранее свой интерес к Инсинье обозначили "Интер", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

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