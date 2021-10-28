"Ньюкасл" включился в борьбу за немецкого таланта

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"Ньюкасл" включился в борьбу за немецкого таланта

Фото инстаграм Флориана Вирца

Атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц стал трансферной целью "Ньюкасла", сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, скаут Джефф Локхарт по заказу "сорок" начал следить за игрой 18-летнего немца.

Ожидается, что хавбек сменит команду только в 2023 году, а заплатить за него придётся более 100 миллионов евро.

Воспитанник "Кёльна" также интересен "Баварии", "Ливерпулю", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэму", "Реалу", "Атлетико" и "Барселоне".

В текущем сезоне Вирц сыграл за "Байер" 12 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.

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