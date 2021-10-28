"Ньюкасл" включился в борьбу за немецкого таланта
Атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц стал трансферной целью "Ньюкасла", сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, скаут Джефф Локхарт по заказу "сорок" начал следить за игрой 18-летнего немца.
Ожидается, что хавбек сменит команду только в 2023 году, а заплатить за него придётся более 100 миллионов евро.
Воспитанник "Кёльна" также интересен "Баварии", "Ливерпулю", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэму", "Реалу", "Атлетико" и "Барселоне".
В текущем сезоне Вирц сыграл за "Байер" 12 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Астон Вилла
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