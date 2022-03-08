"Ньюкасл" включился в борьбу за Рюдигера

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"Ньюкасл" включился в борьбу за Рюдигера

Фото: инстаграм Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

"Ньюкасл" стал очередным претендентом на немецкого защитника лондонского "Челси" Антонио Рюдигера, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, "сороки" рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится срок контракта с "Челси". Таким образом, "Ньюкасл" может заполучить игрока бесплатно.

Ранее сообщалось, что "Челси" не может договориться с Рюдигером о продлении контракта. На игрока также претендуют ПСЖ и "Реал".

В нынешнем сезоне 29-летний Рюдигер провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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