"Ньюкасл" возобновил интерес к Азару
Фото твиттер Эдена Азара
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может летом вернуться в Англию, сообщает Defensa Central.
По информации источника, "Ньюкасл" сохраняет интерес к 31-летнему футболисту, который, вероятно, сменит команду через несколько месяцев.
"Сороки" уже вступили в переговоры со звёздным бельгийцем касательно потенциального трансфера.
В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2024 года.
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Главные новости дня: 7 марта
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