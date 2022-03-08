"Ньюкасл" возобновил интерес к Азару

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"Ньюкасл" возобновил интерес к Азару

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может летом вернуться в Англию, сообщает Defensa Central.

По информации источника, "Ньюкасл" сохраняет интерес к 31-летнему футболисту, который, вероятно, сменит команду через несколько месяцев.

"Сороки" уже вступили в переговоры со звёздным бельгийцем касательно потенциального трансфера.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2024 года.

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