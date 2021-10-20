"Ньюкасл" возобновил интерес к экс-тренеру "Шахтёра"

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"Ньюкасл" возобновил интерес к экс-тренеру "Шахтёра"

Фото сайт "Ромы"

Бывший наставник "Шахтёра" и "Ромы" Паулу Фонсека остаётся в шорт-листе "Ньюкасла", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 48-летний португалец может возглавить "сорок" в случае отставки Стива Брюса.

Напомним, что Фонсека в мае покинул "Рому". У него было предложение от "Тоттенхэма", однако назначение в итоге не состоялось.

"Ньюкасл" набрал 3 очка в 8 турах АПЛ и занимает 19-е место в таблице чемпионата.

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