"Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека "Атлетико"

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"Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека "Атлетико"

"Ньюкасл" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Атлетико" Желсону Мартиншу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что наставник "сорок" Рафаэль Бенитес пригрозил уходом из команды, если в январе "Ньюкасл" не усилит состав.

Напомним, что "Атлетико" решил избавиться от Мартинша, чтобы разгрузить зарплатную ведомость ради аренды форварда "Челси" Альваро Мораты.

Стоит отметить, что Мартиншем также интересуются "Арсенал", "Монако" и "Милан".

23-летний Мартинш перешел в "Атлетико" прошлым летом. В нынешнем сезоне он провел за "матрасников" 12 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует  до лета 2023 года.

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