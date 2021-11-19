"Ньюкасл" вступил в гонку за Витселя
Фото: инстаграм Витселя
"Ньюкасл" намерен побороться за хавбека дортмундской "Боруссии" Акселя Витселя.
По сведениям Tuttojuve, "сороки" готовы платить бельгийцу 10 миллионов евро за сезон. Предварительные переговоры с игроком пройдут в январе.
Отметим, что летом 2022 года у Витселя истекает соглашение с "Боруссией", поэтому его можно будет подписать свободным агентом.
В этом сезоне Витсель провел 18 игр, однако результативными действиями не отметился.
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