"Ньюкасл" обыграл "Вулверхэмптон" в АПЛ

Фото: твиттер "Ньюкасла"\Автор неизвестен

"Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" - 1:0

Голы: Вуд (пен), 72 - 1:0.

"Ньюкасл" - Дубравка, Крафт, Шер, Берн, Таргетт, Шелви, Бруно Гимараэс (Лонгстафф, 88), Фрэйзер (Альмирон, 13), Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон.

"Вулверхэмптон" - Жозе Са, Кастро, Боли, Коуди, Килмен, Марсал (Аит-Нури, 86), Моутинью, Хван Хи Чхан (Нету, 78), Кандл, Тринкау (Кэмпбелл, 78), Фабиу Силва.

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