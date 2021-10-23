"Ньюкасл" выбрал нового тренера

Фото сайт "Ромы"

Бывший наставник "Шахтёра" и "Ромы" Паулу Фонсека возглавит "Ньюкасл", утверждает Mirror.

По сведениям издания, португалец остался единственным кандидатом на должность главного тренера "сорок" после отказа Фрэнка Лэмпарда.

Ожидается, что Фонсека будет зарабатывать более 7 миллионов евро в год.

"Ньюкасл" набрал 3 очка в 8 турах АПЛ и занимает 19-е место в таблице чемпионата. На этой неделе клуб уволил Стива Брюса.

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