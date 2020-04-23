"Ньюкасл" выбрал первые трансферные цели на лето

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"Ньюкасл" выбрал первые трансферные цели на лето

"Ньюкасл" после смены владельца хочет значительно усилить состав, пишет ESPN.

По информации издания, "сороки" уже составили список из трёх футболистов, которые могут летом к ним присоединиться.

В шорт-лист английского клуба вошли вингер "Челси" Виллиан, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани и форвард "Наполи" Дрис Мертенс. Примечательно, что все трое по окончании сезона могут стать свободными агентами в связи с истечением срока контрактов.

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" будет продан за 400 миллионов евро шейхам из Саудовской Аравии.

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