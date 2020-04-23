"Ньюкасл" выбрал первые трансферные цели на лето
"Ньюкасл" после смены владельца хочет значительно усилить состав, пишет ESPN.
По информации издания, "сороки" уже составили список из трёх футболистов, которые могут летом к ним присоединиться.
В шорт-лист английского клуба вошли вингер "Челси" Виллиан, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани и форвард "Наполи" Дрис Мертенс. Примечательно, что все трое по окончании сезона могут стать свободными агентами в связи с истечением срока контрактов.
Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" будет продан за 400 миллионов евро шейхам из Саудовской Аравии.
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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