"Ньюкасл" выдал лучшую за 39 месяцев победную серию в АПЛ

Фото твиттер "Ньюкасла"

"Ньюкасл" выиграл третий матч подряд в рамках английской Премьер-лиги.

"Сороки" победили "Лидс" (1:0), "Эвертон" (3:1) и "Астон Виллу" (1:0).

Как сообщает Opta, это лучшая серия команды в АПЛ с ноября 2018 года.

39 месяцев назад "Ньюкасл" также одержал три победы подряд в чемпионате Англии под руководством Рафаэля Бенитеса.

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