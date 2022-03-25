"Ньюкасл" выделит скромный бюджет на летние трансферы

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"Ньюкасл" выделит скромный бюджет на летние трансферы

"Ньюкасл" не планирует крупных приобретений в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, руководство английского клуба выделит на трансферы не более 70 миллионов евро, хотя главный тренер команды Эдди Хау надеется на 3-4 новичков. При этом "Ньюкасл" не намерен значительно повышать потолок зарплат. Сейчас самые высокооплачиваемые игроки команды получают порядка шести миллионов евро в год.

Стоит отметить, что зимой "Ньюкасл" потратил на усиление состава около 100 миллионов евро.

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