"Ньюкасл" выкупил Мерино

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Микель Мерино стал полноценным игроком "Ньюкасла", сообщает официальный сайт клуба.

"Сороки" активировали опцию выкупа 21-летнего испанца за семь миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

В этом сезоне Мерино сыграл за "Ньюкасл" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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