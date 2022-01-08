"Ньюкасл" вылетел из Кубка Англии, "Лестер" прошел в следующий раунд

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"Ньюкасл" вылетел из Кубка Англии, "Лестер" прошел в следующий раундФото: твиттер "Лестера"

Представляем результаты матчей 3-го раунда Кубка Англии.

"Миллуолл" - "Кристал Пэлас" 1:2

Голы: Афобе, 17 - 1:0, Олисе, 46 - 1:1, Матета, 58 - 1:2


"Порт Вейл" - "Брентфорд" 1:4

Голы: Форсс, 26 - 0:1, Мбемо, 66 - 0:2, Хэрретт, 70 - 1:2, Мбемо, 76 - 1:3, Мбемо (пен), 87 - 1:4


"Лестер" - "Уотфорд" 4:1

Голы: Тилеманс (пен), 7 - 1:0, Мэддисон, 25 - 2:0, Жоао Педро, 27 - 2:1, Барнс, 54 - 3:1, Олбрайтон, 85 - 4:1

"Лестер": Уорд, Вестергор, Чоудури, Дэйли-Кэмпбелл (Марсал, 46), Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Брант, Олбрайтон, Перес (Макатир, 74), Лукман (Алвес, 86).


"Вест Бромвич" - "Брайтон" 1:2

Голы: Робинсон, 47 - 1:0, Модер, 81 - 1:1, Мопе, 98 - 1:2


"Ньюкасл" - "Кембридж" 0:1

Гол: Айронсайд, 56 - 0:1

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер, Крафт, Ритчи (Манкильо, 78), Шелви, Лонгстафф (Альмирон, 60), Фрэйзер, Сен-Максимен, Мерфи (Уиллок, 60), Жоэлинтон.

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