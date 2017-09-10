"Ньюкасл" взял три очка в игре с "Суонси"

Теги ньюкасл юнайтедсуонси сити

"Ньюкасл" взял три очка в игре с "Суонси"В матче 4-го тура английской Премьер-Лиги "Ньюкасл" на выезде минимально обыграл "Суонси".

"Суонси" - "Ньюкасл" - 0:1

Гол: Ласкеллес, 76 - 0:1.

"Суонси": Фабьянски, Нотон, Фернандес, Мэусон, Ольссон, Клукас, Санчес (Бони, 69), Кэррол (Нарсинх, 86), Фер, Абрахам, Айю.

"Ньюкасл": Эллиот, Манкильо, Ласкеллес, Кларк, Гамес, Марино, Хэйден (Диаме, 69), Ричи, Перес, Мерфи (Атсу, 59), Хоселу (Гэйл, 78).

Напомним, ранее "Бернли" обыграл "Кристал Пэлас". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Арсенал Лондон 4 6
11 Сток Сити 4 5
12 Саутгемптон 4 5
13 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
14 Суонси Сити 3 4
15 Эвертон 4 4
16 Ньюкасл Юнайтед 3 3
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов